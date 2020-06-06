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14:50

Путин поручил создать в России Национальную базу генетической информации

фото ЗакС политика Путин поручил создать в России Национальную базу генетической информации

Президент Владимир Путин поручил создать в России Национальную базу генетической информации, сообщается на сайте Кремля.

Решение принято по итогам совещания по вопросам развития генетических технологий в стране. Создавать информационно-аналитическую систему хранения и обработки генетических данных будут под руководством правительства при участии НИЦ "Курчаковский институт". В том числе предстоит разработать форматы хранения и передачи данных, сопутствующие поисковые программы и программные средства.

О первых результатах правительство должно будет отчитаться до 1 октября. С 2021 года на Национальную базу генетической информации планируется выделять деньги из федерального бюджета ежегодно. Размер выплат пока не оговаривается.

Создать генетическую базу россиян Путин предложил 14 июня, пояснив, что необходимо "выстроить систему контроля" за использованием генетических технологий. Русская служба "Би-би-си" писала, что проектом займутся, в том числе, глава "Роснефти" Игорь Сечин, помощник президента Андрей Фурсенко и Мария Воронцова, которую считают дочерью Путина. Один из источников утверждал, что "Роснефть" в течение семи лет может выделить на проект от 500 млн до 1 млрд долларов.

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