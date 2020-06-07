В России прибавилось почти 9 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом

За последние сутки учли 8984 новых случаев заражения россиян инфекцией COVID-19, что отражено на государственном сайте стопкоронавирус.рф. Это на 316 человек больше, чем цифра, установленная накануне.

Самыми пострадавшими по-прежнему остаются: Москва (+1956), за ней Московская область (+754), третье место удерживает Петербург (+340)..

По стране за отчетный период сумели выздороветь 5343 человека с коронавирусом, а смертельныйх случаев зафиксировано 134.

Всего по состоянию на 31 мая коронавирусная инфекция поразила 467643 граждан (Россия по этому показателю продолжает входить в первую тройку стран мира). К летальному исходу с начала пандемии вирус привел 5859 человек.