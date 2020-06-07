СМИ: Скрипали покинули Великобританию и сменили имена

Бывший советский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, ставшие знаменитыми на весь мир после своего скандального отравления, улетели из Великобританию в Новую Зеландию на постоянное место жительства, сообщило издание Znak.com со ссылкой на англоязычную прессу. При этом они полностью сменили имена и получили материальную помощь от британского правительства для освоения в новых для себя реалиях.

Покушение на убийство Скрипалей произошло весной 2018 года в пригороде Лондона Солсбери. По версии следствия, два российских шпиона проникли в Великобританию по поддельным паспортам и провезли с собой сильнейшее отравляющее вещество "Новичок", разработанное еще в СССР. Семье Скрипалей удалось выжить.