Думские "жириновцы" предлагают платить работникам по 150 рублей в час

Представители думской фракции ЛДПР направили на рецензирование в правительство проект законотворческой инициативы, согласно которой устанавливается минимальный размер почасовой оплаты труда для граждан, работающих по срочным договорам либо неполный день, уведомляет РИА "Новости", ссылаясь на документ.

Депутаты полагают, что с 1 января 2021 года следует установить в качестве минимальной планки сумму в 150 рублей в час. Оплата должна индексироваться раз в год.

На сегодняшний день часовая ставка высчитывается согласно МРОТ: с мая по июль она составляет от 89,85 до 65,92 рублей.

"Жириновцы" уверены, что данная сумма чрезмерно мала, в связи с чем соответствующий законопроект и был подготовлен.