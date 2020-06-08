Депутата Мосгордумы исключили из КПРФ за желание подискутировать с Навальным

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову, представляющую фракцию КПРФ, исключили из компартии, извещает "Новая газета".

Решение было принято на пленуме партии. Как рассказал коммунист Евгений Ступин, присутствовавший на нём, Шувалову упразднили в членстве из-за её позиции в голосовании по принятию бюджета Москвы (она голосовала "против", хотя партия рекомендовала воздержаться), а также за организацию круглого стола с участием политика Алексея Навального, который должен был состояться осенью 2019 года, но сорвался.

В разговоре с "МБХ медиа" Шувалова заявила, что продолжит трудиться в Мосгордуме, а о вступлении в другую партию пока не размышляла.

На последних выборах её избрали от 44 округа (районы Замоскворечье, Таганский, Тверской, Якиманка).