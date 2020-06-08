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Поправки в Конституцию

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12:30

Независимые наблюдатели России создали собственный Альянс для работы на голосовании по поправкам

фото ЗакС политика Независимые наблюдатели России создали собственный Альянс для работы на голосовании по поправкам

Организации независимых наблюдателей России объединились в Альянс для гражданского контроля за общероссийским голосованием, сообщили ЗАКС.Ру "Наблюдатели Петербурга". Помимо них в альянсе движение в защиту прав избирателей "Голос", "Ассоциация наблюдателей Татарстана", "Выборы. Народный контроль", "Гражданин наблюдатель", "Народный избирком" и "СОНАР".

Они планируют проводить обучение для наблюдателей, представителей избирательных комиссий и СМИ. Цель альянса - собрать информацию о проведении голосования по поправкам в Конституцию.

Координатор "Наблюдателей Петербурга" Глеб Чипига сообщил ЗАКС.Ру, что их объединение намерено сделать упор на взаимодействие со своими членами участковых избирательных комиссий. "Покрыть" весь город задача не стоит, отметил Чипига. С Общественной палатой города они работать не планируют, заявил координатор общественной организации. По его словам, причина - в качестве работы наблюдателей от палаты на выборах:

- По предыдущим избирательным кампаниям в нашем городе ясно, что какого-то нормального и объективного наблюдения за выборами Общественная палата не ведет. Например, на выборах в 2019 году даже Центральная избирательная комиссия нашла множество нарушений и признала их, а чтобы Общественная палата что-то выявила, я ничего не слышал. 

Чипига отметил, что в других регионах у организаций альянса могут быть другие отношения с региональными палатами. Там возможно проведение обучения наблюдателей, которые будут участвовать в выборах от Общественной палаты, уточнил координатор петербургского объединения. Лекции для членов комиссий и других желающих все же проводить планируется, отметил Чипига. По его словам, из-за ситуации с коронавирусом обучение возможно пройдет в онлайн-формате. 

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