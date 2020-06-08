Независимые наблюдатели России создали собственный Альянс для работы на голосовании по поправкам

Организации независимых наблюдателей России объединились в Альянс для гражданского контроля за общероссийским голосованием, сообщили ЗАКС.Ру "Наблюдатели Петербурга". Помимо них в альянсе движение в защиту прав избирателей "Голос", "Ассоциация наблюдателей Татарстана", "Выборы. Народный контроль", "Гражданин наблюдатель", "Народный избирком" и "СОНАР".

Они планируют проводить обучение для наблюдателей, представителей избирательных комиссий и СМИ. Цель альянса - собрать информацию о проведении голосования по поправкам в Конституцию.

Координатор "Наблюдателей Петербурга" Глеб Чипига сообщил ЗАКС.Ру, что их объединение намерено сделать упор на взаимодействие со своими членами участковых избирательных комиссий. "Покрыть" весь город задача не стоит, отметил Чипига. С Общественной палатой города они работать не планируют, заявил координатор общественной организации. По его словам, причина - в качестве работы наблюдателей от палаты на выборах:

- По предыдущим избирательным кампаниям в нашем городе ясно, что какого-то нормального и объективного наблюдения за выборами Общественная палата не ведет. Например, на выборах в 2019 году даже Центральная избирательная комиссия нашла множество нарушений и признала их, а чтобы Общественная палата что-то выявила, я ничего не слышал.

Чипига отметил, что в других регионах у организаций альянса могут быть другие отношения с региональными палатами. Там возможно проведение обучения наблюдателей, которые будут участвовать в выборах от Общественной палаты, уточнил координатор петербургского объединения. Лекции для членов комиссий и других желающих все же проводить планируется, отметил Чипига. По его словам, из-за ситуации с коронавирусом обучение возможно пройдет в онлайн-формате.