Евгений Ройзман обнаружил у себя коронавирус

Политик, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил в социальных сетях о том, что сданный им тест на коронавирус показал положительный результат. По его словам, провериться он решил, когда без особой причины начала расти температура, заболело горло и заложило уши.

"Так и есть. Показал. Заперся в библиотеке и сижу. Очень надеюсь, что никого не снёс. Сам-то справлюсь. Просьба ко всем, отнеситесь серьёзнее. Рост пошёл в регионах. Всех может коснуться", - написал Ройзман в своем Instagram, добавив, что при этом ярко выраженных симптомов у себя не наблюдает.

Всего по стране по состоянию на 8 июня коронавирус успели зарегистрировать у 476 658 человек. Почти в 6 тысячах случаев инфекция привела к смертельному исходу. В регионе Ройзмана, Свердловской области, заразилось 7668 и умерло 43 человека.