Россиянам разрешат выезжать за рубеж на лечение, работу и учебу

Выступая на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, российский премьер Михаил Мишустин оповестил собравшихся, что в ближайшее время граждане РФ получат возможность выезжать за границу для осуществления лечения, работы или учебы, информирует РИА "Новости".

В свою очередь иностранцам будет разрешено въезжать в Россию с медицинскими целями. Соответствующие указы Мишустин уже подписал.

Напомним, на сегодняшний день в РФ выявлено 476 658 случаев инфицирования коронавирусом, более 230 тысяч человек излечились, 5971 скончался.