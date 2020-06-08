Петербуржцев бесплатно проверят на антитела к COVID-19

Жители Петербурга получат возможность с 15 по 19 июня пройти бесплатный тест на наличие в крови антител к инфекции COVID-19, сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Процедуру проведет НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

Всем желающим принять участие предлагают заполнить анкету на сайте института или же позвонить в единый информационный центр Роспотребнадзора.

Точные условия прохождения тестирования пока не афишируются.

Петербург продолжает входить в тройку регионов, более всех остальных пострадавших от коронавируса. С начала пандемии здесь успели выявить инфекцию у 18835 граждан. 392 зараженных человека за этот период скончалось.