Ленобласть закупит препаратов для лечения COVID-19 на 50 млн рублей

Комитет по здравоохранению Ленинградской области собирается потратить 50 млн рублей на приобретение медикаментов для лечения коронавирусной инфекции, информирует пресс-служба регионального правительства.

Обозначенную сумму планируют выделить за счет перераспределения бюджета комитета. Курс лекарственной терапии для одного COVID-больного в тяжелой стадии обходится в среднем в 160 тысяч рублей.

На сегодняшний день в областных "ковидариях" находится 1451 пациент, из которых у тысячи выявлена внебольничная пневмония, а у остальных - коронавирус. К аппаратам ИВЛ подключены 60 больных.

Ещё 133 обитателя Ленобласти лечатся в Центре им. Алмазова и Первом меде в Петербурге.

Всего в регионе развёрнуто 2571 койко-место для COVID-пациентов, из которых чуть более тысячи - не занято.