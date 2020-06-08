"Жалоб было много": Глава комтранса объяснил перенос транспортной реформы на осень 2021 года

Не так давно ставший главой петербургского комитета по транспорту Кирилл Поляков пообщался с "Фонтанкой" и рассказал, по каким причинам властям пришлось перенести транспортную реформу на осень 2021 года, сообщил о готовности подведомственных комтрансу учреждений к нововведениям, а также, среди прочего, поделился мыслями о том, есть ли у городского трамвая будущее.

Говоря о реформе, Поляков заявил, что власти оказались неподготовленными ввиду отсутствия единой и целостной информационной системы, что, в свою очередь, является "заботой" комитета по информатизации и связи.

"Мы ждем открытую и понятную платформу, которая позволит выбирать разные типы валидаторов, а также разработать всеобъемлющее приложение, где не только оплата и маршруты, но и расчет времени поездки, оптимального пути, каршеринг, велошеринг и многое другое", - отчитался Поляков, напомнив, что ранее Смольный расторг договор с разработчиком комплексной системы управления петербургским общественным транспортом (КИСУ).

Кроме того, продолжил председатель комтранса, власти не смогли должным образом организовать работу новых подвижных составов, где-то перегрузив линии, а где-то, наоборот, оставив их без транспорта.

В то же время приоритетным направлением будет формирование на дорогах выделенных полос для общественного транспорта, добавил чиновник.

Говоря о будущем трамвая, Поляков заверил, что его развитие не будет стоять на месте. В частности, он напомнил о концессионном соглашении на строительство сети до "Купчино" и пообещал не бросать проект возведения линии до Колпино.