В Ненецком автономном округе разлилось десять тонн нефтепродуктов

На территории Ненецкого автономного округа, на территории 50 квадратных метров случился разлив десяти тонн нефтепродуктов, передает ТАСС со ссылкой на местные экстренные службы.

"Инцидент произошел на Дюсушевском месторождении, который принадлежит ООО "Компания Полярное сияние". Произошла разгерметизация на скважине №6 в 23 км от центрального пункта сбора", - рассказали агентству.

Известно, что аварию успели ликвидировать, но неизвестно, что послужило ее точной причиной. На место инцидента вылетают специалисты оперативных служб.

Отметим, что одним из самых обсужадемых происшествий последних недель стало загрязнение дизельным топливом акваторий в Красноярском крае. Местные жители говорят о настоящей экологической катастрофе. Ситуацию комментировал президент Владимир Путин, публично отчитывавший губернатора Александра Усса за несвоевременный сигнал о происшествии "наверх". Под Норильском в конце мая разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов.