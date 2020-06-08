На стройке станции "Горный институт" погиб рабочий: возбуждено уголовное дело

Региональное отделение Следственного комитета по Петербургу возбудило уголовное дело постфактум гибели рабочего во время строительства метро, информирует пресс-служба ведомства.

Речь идет о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

Исходя из материалов дела, 8 июня из-за несоблюдения требований безопасности на возводящейся станции "Горный институт" опрокинулась строительная люлька, в которой находились два метростроевца. В результате инцидента один из них погиб на месте, второго госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Место происшествия осматривают криминалисты и специалисты госинспекции труда. Продолжается расследование обстоятельств произошедшего.