Путин присвоил Захаровой высший дипломатический ранг

Российский глава Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла: соответствующий указ доступен на портале правовой информации.

Обозначенная должность - высшее звание, которое могут получить дипломаты. Ранг чрезвычайного и полномочного посла, а также два предшествующих ему - чрезвычайного и полномочного посланника первого и второго классов, может присвоить только президент. Рангами ниже заведует министр иностранных дел.

В 1997 году дослужилась до наивысшего дипломатического чина Валентина Матвиенко. В 2010 году его удостоилась Элеонора Митрофанова - постпред РФ при ЮНЕСКО с 2009 по 2016 годы.

Рангом чрезвычайного и полномочного посла наделен также непосредственный начальник Захаровой - глава МИД Сергей Лавров.

Месяц назад Путин одарил Захарову Орденом почета.

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