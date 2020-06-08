Плохая статистика отодвинула второй этап смягчения "антивирусных" мер в Вологодской области

Администрация Вологодской области признала, что намечавшийся на 9 июня переход ко второму этапу снятия "коронавирусных" ограничений не состоится: этого не позволяет сделать статистика заболеваемости и связанные с ней рекомендации Роспотребнадзора. За последние несколько суток допустимый коэффициент вырос.

"Нам рано расслабляться, видим ежедневный прирост. Это говорит о том, что ситуация по распространению инфекции полностью не локализована. Поэтому объем работы мобильных групп не снижаем, работу санитарно-пропускных постов не сворачиваем", - приводит ТАСС слова губернатора Олега Кувшинникова.

При этом, по словам чиновника, область демонстрирует очень хорошие показатели относительно количества тестов и свободных коек.

"Все прибывающие должны быть с цифровыми пропусками, протестированы не менее чем за пять дней до прибытия и по приезде размещены в обсерваторах", - озвучил Кувшинников свое новейшее поручение.

В регионе насчитывается 1111 случаев инфицирования COVID-19 и 11 летальных исходов.