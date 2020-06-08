18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

8 июня, 18:36

Федеральным учреждениям культуры разрешили возобновить работу с 9 июня

фото ЗакС политика Федеральным учреждениям культуры разрешили возобновить работу с 9 июня

Минкульт разрешил своим подведомственным учреждениям постепенно возвращаться к привычному графику работы начиная с 9 июня, известили в пресс-службе ведомства. При этом власти каждого отдельного региона должны самостоятельно принимать решение о возможности открытия музеев и театров.

"Театры смогут постепенно выходить и начинать репетиции, а музеи займутся подготовкой проектов, которыми они встретят публику", - цитирует ТАСС заявление главы Минкультуры Ольги Любимовой.

Министр добавила, что учреждения смогут вернуться к своей деятельности только после проведения подготовительных и санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Добавим, ранее сегодня, 8 июня, главный санврач Петербурга Наталья Башкетова оповестила, что город на Неве пока не готов переходить в режим смягчения "антивирусных" ограничений.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

8 июня, 23:42 Антивирусные ограничения на пути к поправкам

8 июня, 20:55 Ближайший матч "Зенита" на домашнем стадионе соберет не более 10% зрителей

8 июня, 18:56 Глава Карелии поведал Путину о новых жертвах COVID-19 в республике

8 июня, 18:56 Роспотребнадзор выступил против дальнейшего снятия ограничительных мер в Петербурге

8 июня, 18:34 Плохая статистика отодвинула второй этап смягчения "антивирусных" мер в Вологодской области

8 июня, 17:53 Смольный передаст еще один миллиард рублей бизнесу и промышленности

8 июня, 16:42 "Жалоб было много": Глава комтранса объяснил перенос транспортной реформы на осень 2021 года

8 июня, 15:47 Белковский: Собянин вынужденно снимает карантин под давлением Кремля

8 июня, 15:23 Титов считает, что ситуация с COVID-19 позволяет активнее возвращать петербургский бизнес к работе

8 июня, 15:10 Главу МО "Гавань" вызвали в полицию по заявлению о "фейк-ньюс"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
20:55 Ближайший матч "Зенита" на домашнем стадионе соберет не более 10% зрителей

20:35 Дмитриева критикует требование прямых выплат гражданам

19:59 В Репине появится общежитие для медиков

19:30 Председатели КГА и КГИОП обсудили будущее стрит-арта в Петербурге

18:56 Глава Карелии поведал Путину о новых жертвах COVID-19 в республике

18:56 Роспотребнадзор выступил против дальнейшего снятия ограничительных мер в Петербурге

18:36 Федеральным учреждениям культуры разрешили возобновить работу с 9 июня

18:34 Плохая статистика отодвинула второй этап смягчения "антивирусных" мер в Вологодской области

18:07 Защита шамана Габышева обжаловала в Верховном суде Якутии решение о его госпитализации в ПНД

17:53 Смольный передаст еще один миллиард рублей бизнесу и промышленности

17:36 Путин присвоил Захаровой высший дипломатический ранг

17:31 Вишневский пытается помочь больным гепатитом с доступом к лечению

17:23 Националиста Дацика осудили на год за попытку незаконно пересечь границу

17:14 Координатор "Наблюдателей Петербурга": Члены УИК отказываются работать на голосовании по Конституции

17:10 На стройке станции "Горный институт" погиб рабочий: возбуждено уголовное дело

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru