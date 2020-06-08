Ближайший матч "Зенита" на домашнем стадионе соберет не более 10% зрителей

Ближайший после возобновления футбольного чемпионата России матч "Зенита" на "Газпром-арене" сможет вместить не более 10% зрителей на трибунах. Об этом объявил в своей личной программе "Губернаторский час" на "Радио России" глава города Александр Беглов.

"По договоренности с Роспотребнадзором попасть на матч смогут примерно 6 тысяч человек", - гласит его цитата.

20 июня петербургский клуб сыграет на выезде против ЦСКА, а матч, который имеет в виду Беглов, пройдет против самарских "Крыльев советов" 26 июня.

Отметим, что сегодня, 8 июня, в городе после более чем двухмесячного перерыва открылись непродовольственные магазины площадью менее 400 квадратных метров.

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