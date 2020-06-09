За сутки COVID-19 выявили у ещё 8595 россиян: плюс 318 заболевших - в Петербурге

Согласно обновленной информации по распространению коронавирусной инфекции, предоставленной оперативным штабом, за минувшие сутки заболевание выявлено у 8595 граждан РФ. Общее количество инфицированных на сегодняшний день - 485 253 человека.

С 8 на 9 июня зафиксирован 171 летальный исход. Всего с начала пандемии скончались 6142 заболевших.

Излечились ещё 11 709 пациентов с COVID-19. Всего переболели 242 397 человек.

По состоянию на 9 июня в России проведено более 13 млн лабораторных тестов на коронавирус (плюс 238,6 тысяч за сутки).

В Петербурге инфекцию подхватили ещё 318 местных жителей (всего - 19 153), погиб 41 пациент (всего - 433), вылечились 186 граждан (всего - 8101).

У ближайшего соседа города на Неве - Ленобласти - ситуация выглядит следующим образом: заболевших стало на 49 больше (всего - 3287), выздоровевших - на 100 (всего - 2321), а умер еще один пациент (всего - 19).