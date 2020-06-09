Под Мурманском военные помогают проложить новый железнодорожный путь

К операции по созданию нового обходного железнодорожного сообщения с Мурманском в связи с обрушением моста через Колу привлекли военных, передает ТАСС о ссылкой на пресс-службу Минобороны. В настоящее время они вывозят грунт и вскоре поучаствуют в новом подрыве горной породы.

"В течение четырех дней вывезено 17 тыс. кубических метров выработанного грунта и породы, завезено 2 тыс. кубических метров щебеночного балласта, выполнено уплотнение основной площадки земляного полотна протяженностью 2 километра", - гласит сообщение.

В общем и целом земляные работы коснулись 60 тысяч кубометров грунта. К прокладке путей и связанным с ней действиям подключили более ста военных, а также бодее 40 машин, принадлежащих железнодорожным войскам Западного военного округа.

Напомним, из-за паводка мост через реку Колу обрушился 1 июня, что сделало невозможным дальнейшее железнодорожное сообщение с Мурманском. Следственный комитет в связи с инцидентом возбудил уголовное дело. Ожидается, что переправу восстановят к октябрю.