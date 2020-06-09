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Поправки в Конституцию

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12:36

В Петербурге начался суд над историком Соколовым

фото ЗакС политика В Петербурге начался суд над историком Соколовым

Начиная с сегодняшнего дня, 9 июня, в Городском суде Петербурга начался судебный процесс над экс-доцентом СПбГУ, историком Олегом Соколовым, обвиняемым в зверском убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Слушателей в зал не пускают: следить за заседанием можно в режиме онлайн. Из-за эпидемии коронавируса процесс несколько раз переносился.

Соколова обвиняют в незаконном хранении оружия и Ещенко, с которой он совместно проживал. Его задержали в ноябре 2019 года, когда он в нетрезвом состоянии пытался утопить в Мойке пакет с частями человеческого тела и пистолетом. Тело Ещенко нашли у историка в квартире: позднее выяснилось, что он застрелил девушку после ссоры, а затем расчленил.

Соколов признался в содеянном, психиатрическая экспертиза сочла его вменяемым.

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