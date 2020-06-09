В Архангельске защищают поморские леса от Рослесхоза

Экоактивисты из Архангельска вышли в серию одиночных пикетов, на которых выразили протест против действий Рослесхоза, который лишил охранного статуса леса вдоль рек Волюга, Верюга и Падома в Устьянском лесничестве, сообщает паблик "Поморье - не помойка". Протестующие всерьез опасаются, что вырубка поморских лесов приведет к непоправимому нарушению баланса экосистемы, и требуют скорейшей отмены изданного ведомством приказа.

Активисты призывают всех неравнодушных жаловаться на происходящее в Министерство природы посредством обращений в электронную приемную.

Общероссийскую известность экоактивисты из Архангельской области приобрели в прошлом году, защищая окрестности железнодорожной станции Шиес от строительства крупнейшего в Европе мусорного полигона. Подрядчик и региональные власти во многом под давлением общественности приостановили работы, и об их возобновлении речи пока не идет. Губернатор Игорь Орлов был уволен, и многие политологи объясняют отставку его отказом идти на компромисс с протестующими.