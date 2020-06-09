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13:53

Вишневского возмутил ответ Беглова на предложения о разгрузке "скорой помощи"

фото ЗакС политика Вишневского возмутил ответ Беглова на предложения о разгрузке "скорой помощи"

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский получил ответ от губернатора Александра Беглова на его предложения по борьбе с очередями из автомобилей "скорой помощи", которые возникают у медицинских стационаров. 

Парламентарий рассуждал о необходимости организовать в больницах помещения с изолированными боксами, где доставленные больные находились бы под наблюдением медиков в ожидании оформления, или создания "впускных туннелей", "где в каждом будет отдельный регистратор, оформляющий карты больных, забор крови и взятие "мазка" на  коронавирус". 

Беглов в своем ответе никак не прокомментировал озвученные идеи, но объяснил очереди на прием пациентов, помимо прочего, дезинфекцией помещений медучреждений. Также глава города заявил, что заполненность стационаров ежедневно отслеживает Центр экстренной медицинской эвакуации, работающий при Городской станции медицинской скорой помощи. 

"Это даже не отписка. Это полная глухота и равнодушие к происходящему. Я бы понял, если мне ответили: мы обсудили со специалистами Ваши предложения, и они не годятся. Но у нас есть другие, которые улучшат ситуацию. А вместо этого - пустота", - прокомментировал ответ губернатора Вишневский.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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