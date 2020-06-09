ЛГБТ-активистке Цветковой предъявлено окончательное обвинение по делу о распространении порнографии

Следственное управление УМВД Комсомольска-на-Амуре определилось с окончательным обвинением по делу ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, уведомила "МБХ медиа" её мать Анна Ходырева.

"Ничего не могу рассказывать. А знаете почему? С Юлии и адвоката взяли новую подписку [о неразглашении]. Это предъявление обвинения официальное. Все, в окончательной редакции. У нас сменился дознаватель на следователя. Обвинение по той же статье", - поделилась мама девушки.

Цветковой инкриминируют тиражирование порнографических снимков из-за её рисунков, опубликованных в профеминистическом паблике "Монологи вагины". С ноября прошлого года девушка пребывала под домашним арестом, однако в середине марта его отменили.

Некоторое время назад ей прислали письмо с угрозами, девушка обратилась с заявлением в полицию.