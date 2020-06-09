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16:07

Шишкина считает, что еще рано переходить ко второму этапу рекультивации полигона "Новоселки"

фото ЗакС политика Шишкина считает, что еще рано переходить ко второму этапу рекультивации полигона "Новоселки"

Лидер петербургских справедливороссов Марина Шишкина выразила озадаченность, узнав о том, что 29 мая городское правительство объявило конкурс на второй этап работ по рекультивации мусорного полигона "Новоселки" на севере, возле КАД. Считающая, что первый этап работ, их своевременность и качество давно вызывает вопросы, политик обратилась к губернатору Александру Беглову, указывая на это обстоятельство.

Отметим, что первый этап работ, обошедшийся городскому бюджету в 755,5 млн рублей и порученный ООО "Профистрой Северо-Запад", завершается в конце октября. Начальная цена контракта по новому конкурсу составляет 656,5 млн рублей, и теоретически эта же компания, к которой у Шишкиной имеется масса претензий, может заполучить подряд, тогда как часть работ на первом этапе, считает она, фактически саботирована.

"Смольный планировал построить станцию активной дегазации свалочных газов полигона еще в 2018 году. Прошло два года и оказалось, что система сбора свалочных газов, от которой во многом и зависит экологическое благополучие северных районов Санкт-Петербурга, - просто не оборудована. Подрядчик самовольно исключил ее из проекта и даже не понес никакого наказания", - подчеркивает справедливоросс.

Давно занимающаяся Приморским районом, Шишкина утверждает, что проблема полигона стала "красной тряпкой" для местных жителей, а потому от властей требуются более решительные действия и большая избирательность в отношении подрядчиков.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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