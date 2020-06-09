Гимназию на Болотной улице могут снести в 2020 году

Гимназию 74 на Болотной улице в Выборгском районе могут снести уже в течение этого года, передает строительное издание "Канонер". Согласно распоряжению КИО, выпущенному в 2015 году, типовое советское здание должны снести и на этом же участке построить более современное, в котором сможет разместиться образовательное учреждение.

Новое здание будет рассчитано на 550 учащихся. Разрешение на его возведение уже имеется на руках у заказчика. По сведениям Госстройнадзора, уничтожению подлежат здание самой школы и гаражи по соседству.

Гимназия 74 с углубленным изучением немецкого языка в течение последних 25 лет не раз признавалась победителем городского конкурса "Школа года".