В Петергофе ко дню рождения Петра I запустили главный фонтан

На территории государственного музея-заповедника "Петергоф" запустили первый в этом году фонтан, пишет ТАСС. К 348-й годовщине со дня рождения основателя Петербурга Петра I под музыкальное сопровождение "Гимна великому городу" Рейнгольда Глиэра заработал главный фонтан паркового ансамбля - "Самсон". Ограничительные меры, связанные с коронавирусом, вынудили организаторов провести мероприятие без посетителей. О знаменитом правителе XVIII веке высказалась в ходе церемонии директор ГМЗ Елена Кальницкая.

"Петергоф в большей степени был его реализованной детской мечтой, потому что городов на море было много, а резиденций императорских на море не было ни у кого: он был первой и единственной. Здесь и такие человеческие амбиции, и необыкновенная любовь к морю", - приводятся ее слова.

Отметим, что по случаю памятной даты утром 9 июня губернатор Александр Беглов возложил цветы к памятнику основателя города в Кронштадте. Во время церемонии он процитировал высказывание императора "небывалое бывает".

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