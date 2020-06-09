"Наверное, это партия реальных дел": Глава Краснодарского края уклонился от предложения вступить в ЕР

Беспартийный губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на стал принимать предложение секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, предполагающее его безоговорочное вступление в ряды членов правящей партии.

"Партия пользуется большим авторитетом в [Краснодарском] крае, большинство партийцев у нас в Заксобрании края, большинство единороссов - в органах представительной власти. Хочу сказать, что „Единая Россия" - наверное, это партия реальных дел и реальных результатов, значит, партия жизни", - цитирует Znak.com выдержку из речи Кондратьева, прозвучавшей во время заседания президиума генсовета ЕР.

В ответ Турчак поинтересовался, не пора ли в таком случае управленцу на деле закрепить свои отношения с политячейкой.

"Вениамин Иванович, может, настал исторически момент с учетом той поддержки, которую „Единая Россия" вам оказывала, может, мы зафиксируем сегодня?" - спросил Турчак.

Кондратьев, впрочем, ответил весьма уклончиво, заявив, что к вопросу следует вернуться после гтого, как пройдут выборы.

ЕР объявила о поддержке девяти глав регионов на предстоящих осенью выборах. Это - Рустам Минниханов (Татарстан), Сергей Ситников (Костромская область), Александр Никитин (Тамбовская область), Александр Богомаз (Брянская область), Михаил Развожаев (Севастополь), Ростислав Гольдштейн (Еврейская автономная область), Владислав Шапш (Калужская область) и Александр Цыбульский (Архангельская область).