Суд назначил Михаилу Ефремову домашний арест по делу о смертельном ДТП

Суд в Москве избрал меру пресечения актеру Михаилу Ефремову, ставшему участником вчерашнего ДТП со смертельным исходом, в виде домашнего ареста сроком до 9 августа, передает из зала суда РИА "Новости". Об этом ранее ходатайствовало следствие. Ефремов согласился с этой мерой. В свою очередь, адвокат заявляла, что тяжесть содеянного не является основанием для домашнего ареста.

В зале суда актер признал свою вину.

Напомним, что ночью в больнице от последствий лобового столкновения погиб водитель-курьер Сергей Захаров, управлявший фургоном Lada. Экспертиза установила, что на момент аварии Ефремов находился в нетрезвом состоянии.

Ранее президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал инцидент "чудовищным", а спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету взять его под особый контроль.

Уголовная статья, по которой проходит заслуженный артист России, предусматривает максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы.