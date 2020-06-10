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10:28

КРЭТ дополнитльно проверить аппараты ИВЛ "Авента-М" после пожаров в больницах

фото ЗакС политика КРЭТ дополнитльно проверить аппараты ИВЛ "Авента-М" после пожаров в больницах

Концерн "Радиоэлектронные технологии" отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М", выпущенные Уральским приборостроительным заводом, передает "Интерфакс".

Решение связано с распоряжением Росздравнадзора о приостановке эксплуатации этих аппаратов ИВЛ после двух пожаров в больницах в Москве и Петербурге. КРЭТ дополнительно проверит и протестирует приборы, в том числе в условиях поввышенных нагрузок и нештатных ситуаций. По словам представителей КРЭТ, в некоторых случаях проверки проведут в больнице при участии медиков.

Эксплуатация аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных с 1 апреля, в России приостановлена с 12 мая. Случилось это после того, как утром того дня в отделении реанимации больницы Святого Георгия вспыхнул пожар, при котором погибли пять человек. Причиной пожара считается короткое замыкание, из-за которого загорелся аппарат ИВЛ.

За несколько дней до этого, 9 мая, по схожей причине загорелся пожар в больнице имени Спасокукоцкого в Москве. Один человек погиб.

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