Число зараженных коронавирусом в России выросло до 493 тысяч человек

В России за последние сутки зафиксировано 8404 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших возросло до 493 657 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

В Петербурге за день прибавилось 313 зараженных, в общей сложности в городе известно о 19 466 случаях заболевания. В Ленобласти заболели еще 55 человек, всего коронавирусом заразились 3342 жителей региона.

В Архангельской области к официальной статистике прибавилось 132 зараженных, в Коми – 67, в Псковской области – 60. В Калининградской области заболели еще 46 человек, в Новгородской – 44, в Мурманской – 26, в Вологодской – 22, в Карелии – 20. В Ненецком автономном округе о новых случаях заражения коронавирусом не сообщается.

Умерли за минувшие сутки, согласно статистике, 216 зараженных, в общей сложности насчитывается 6358 летальных исходов. Выздоровели, по официальным данным, 252 783 человек, из них 10 386 – за последний день.