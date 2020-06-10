СМИ: Директоров предприятий комитета по благоустройству меняют на близких к Бондаренко людей

Должность директоров ГУДП "Центр" может занять Максим Давыдкин, также может смениться глава ГУДП "Путь", пишет MR7.

По данным издания, Давыдкин – сын Константина Давыдкина, давнего знакомого вице-губернатора Николая Бондаренко по работе в Курортном районе. Давыдкин-старший с 1981 года был директором Сестрорецкой автобазы "Спецтранс", позже переименованной в ГУДПС "Курортное", в том числе в то время, когда Бондаренко был замглавы администрации Курортного района в 2003 – 2012 годах.

В 2016 году Максим Давыдкин был главой ГДП "Гражданское", которое по госконтрактам получало сотни миллионов рублей, но в итоге продемонстрировало убытки в 240 млн рублей. В 2017 году к предприятию было подано 26 исков на 227 млн рублей, позднее организацию признали банкротом. После этого Давыдкин перешел на работу в ГУДПС "Коломяжское".

В то время предприятием управлял опытный дорожник Николай Страшнов. По данным издания, Давыдкин был уволен после того, как не справился с задачей координировать действия своих и московских рабочих по уборке Петербурга зимой 2018-2019 года, и после этого в отставку был отправлен Страшнов, на место которого в конце 2019 года пришел Егор Пащенко, ранее работавший в близкой Бондаренко жилищной сфере.

Единственный оставшийся в дорожной отрасли дорожник-долгожитель среди директоров – глава ГУДП "Путь" Альберт Игнатенко. Источник издания утверждает, что ему намекают на то, что скоро потребуется освободить кресло директора и передать его "нужному человеку", связанному с Бондаренко.

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