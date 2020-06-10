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Поправки в Конституцию

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11:48

Петербург пока не отчитался об организации видеонаблюдения на голосовании

фото ЗакС политика Петербург пока не отчитался об организации видеонаблюдения на голосовании

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила 10 июня, что видеонаблюдение на голосовании по поправкам в Конституцию обязательно будет. При этом, его организуют не везде из-за сжатых сроков и необходимости большого финансирования, отметила глава ЦИК. 

По ее словам, регионы уже начали отчитываться о подготовке систем видеонаблюдения. Однако пока никакой информации не предоставила Санкт-Петербургская избирательная комиссия, уточнила Памфилова:

- Странно, что Санкт-Петербург молчит. Вы же гордитесь своей электронной базой и вообще своими разработками. Я считаю, что в Санкт-Петербурге обязательно должно быть видеонаблюдение и все для этого есть. Пожалуйста, коллеги, поработайте. 

О намерении проводить "тотальное" наблюдение заявила Москва, рассказала глава Центризбиркома. Она добавила, что о видеонаблюдении сообщили и коллеги из Татарстана, Курганской, Свердловской, Тверской областях. 

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Шесть дней до этого будет проходить досрочное голосование. 

 

София Саттарова

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