В Архангельской области возбудили дело об оправдании терроризма

Еще одно дело по уголовной статье об оправдании терроризма возбудили в Архангельской области, о чем сообщила пресс-служба местного управления ФСБ.

"49-летний житель поселка Вычегодский города Котласа подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети Интернет"). По данному факту следственными органами РУ ФСБ РФ по области возбуждено уголовное дело", - гласит сообщение.

Согласно версии следствия, террористические методы публично оправдывались в октябре-ноябре 2018 года.

Учитывая указанный временной отрезок, в течение которого совершались противоправные действия, по всей видимости, дело связано с резонансным терактом в здании архангельского ФСБ в октябре 2018 года. Тогда молодой человек взорвал себя в приемной, вскоре после чего в судопроизводстве стала регулярно применяться статья об оправдании терроризма. Примечательно, что самые известные дела последних двух лет по ней касаются именно теракта в Архангельске.