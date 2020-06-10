Псковский областной ЗакС впервые за три месяца соберется в полном составе

16 июня впервые за последние три месяца Псковское областное собрание депутатов проведет заседание с участием всех 44 депутатов, сообщает сайт ЗакСа. Оно будет внеочередным, и в целях санитарно-эпидемиологической безопасности законотворцы разделятся на два зала. Связь между ними будет вестись через видеоконференцию.

"Надеюсь, члены комиссии согласятся с таким подходом. Это позволит нам не собирать всех вместе и провести необходимую процедуру быстрее и с минимальными рисками", - приводятся слова спикера Александра Котова.

Необходимость очного присутствия всех народных избранников на этот раз продиктована тем, что пять из девяти вопросов повестки требуют тайного голосования: в частности, депутатам предстоит выбирать мировых судей и члена Общественной палаты.