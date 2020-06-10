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14:55

Шишлов не хочет, чтобы аппарат омбудсмена рассматривали как "бюро жалоб"

фото ЗакС политика Шишлов не хочет, чтобы аппарат омбудсмена рассматривали как "бюро жалоб"

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов, присутствовавший в Мариинском дворце 10 июня при обсуждении новой редакции закона, напрямую касающегося своей должности, остался не вполне удовлетворен изменениями, которые предлагают единоросс Денис Четырбок и депутат от ЛДПР Максим Яковлев. Свое выступление уполномоченный по правам человека начал с того, что похвалил действующий вариант закона и назвал его одним из лучших среди аналогов в других регионах, после чего перешел к сущностным замечаниям.

"Полагаю, что внесенная редакция может быть принята в первом чтении, но она требует корректировки во втором чтении, поскольку во внесенном законопроекте институт Уполномоченного зачастую рассматривается, как "бюро жалоб". Это сужает его возможности по защите прав человека по сравнению и с федеральным законом, и с действующим Законом Санкт-Петербурга", - приводит цитату сайт Шишлова.

По его мнению, нужно четко прописать право омбудсмена реагировать не только на адресные жалобы, но и на открытую информацию, а также предоставить ему возможность безотлагательного выступления в стенах ЗакСа, если того требует ситуация с правами и свободами граждан. Не вполне доволен он и выборной процедурой.

"Целесообразно оставить широкий круг субъектов выдвижения кандидатуры Уполномоченного, в том числе, некоммерческие правозащитные организации", - считает Шишлов.

Наконец, ему хотелось бы иметь возможность создавать общественные приемные и обладать постоянным правом участия в заседаниях и ЗакСа, и городского правительства.


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