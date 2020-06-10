Приходу Преображенской церкви на Юго-Западе выделили дополнительный кусок земли

Приход Преображенской церкви в Красносельском районе получил от городского правительства во владение еще один клочок территории, сообщает строительное издание "Канонер". Несмотря на то, что само здание церкви стоит недостроенным последние семнадцать лет, приходу подарили участок на углу улиц Отважных и Добровольцев. В настоящее время он используется как автомобильная стоянка.

На новой для РПЦ территории ожидается возведение "объекта религиозного управления и образования". По всей вероятности, это означает появление здесь приходского дома, информация о котором появлялась ранее. В будущем приходском доме священнослужители, в частности, хотели организовать воскресную школу, военно-патриотический клуб и библиотеку.

Что касается самой Преображенской церкви на улице Добровольцев, так и не построенной, то с 2003 года вся необходимая для ее возведения документация исправно продлевается при полном отсутствии каких-либо работ на объекте. Церковь проектировало ООО "Архитектурная мастерская Г.П. Фомичева".