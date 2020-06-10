В Мурманской области начали демонтировать рухнувший железнодорожный мост через Колу

Специалисты приступили к демонтажу железнодорожного моста через реку Кола в Мурманской области, сообщили в РЖД.

Пока идет разбор пролета моста, расположенного со стороны Петербурга, на место работ доставили специальный кран. Часть моста со стороны Мурманска планируется демонтировать уже на следующей неделе.

Параллельно продолжаются геодезические изыскания и проектные разработки для опор нового моста. К месту строительства поэтапно привозят элементы конструкции пролета взамен прошлого.

Железнодорожный мост через Колу рухнул 1 июня из-за паводка: одна из обор не выдержала после того, как ее подмыло. Перед этим власти Мурманской области собирались восстановить мост всего за 2-3 недели, теперь планируется, что мост откроют к октябрю.