Парфенов порассуждал о технической отсталости Путина

Журналист Леонид Парфенов рассказал об особом месте в ряду своих документальных проектов выпусков "Намедни", посвященных концу 2000-х годов, которые стали выходить нынешней весной. Работая над этими сериями, он обнаружил, что в России продолжается абсолютно тот же самый порядок вещей, несмотря на приличную разницу в двенадцать лет, и это касается начальственного стиля в том числе. Самому ему, по его признанию, совсем уже "тошненько и нестерпимо", поскольку, в частности, он застал Валентину Матвиенко еще в бытность ее секретарем Ленинградского обкома комсомола: "я по капле этого раба из себя выдавливал и продолжаю выдавливать, и вы мне предлагаете назад эти 12 литров из эмалированного ведра выпить".

Отдельного внимания Парфенов удостоил личность президента Владимира Путина, который тоже не меняется и все меньше, с точки зрения автора, соответствует эпохе. Это и непонимание современных технологий, и уже в значительной степени общечеловеческий "отрыв" от жизни.

"Наш сегодняшний правитель никогда не чекинился, никого не лайкал, не селфился, не писал "упс" в вотсапе или "телеге", он же не чувствует этого ничего... Ты утрачиваешь связь, ты не понимаешь, как люди живут, как жизнь устроена, у тебя нет тактильного контакта. Человек 20 последних лет никогда не ходил ногами по земле просто так. Он просто не знает - вот эти тротуары расширились, и на них вот как? А если столик выставлен на улицу, нужно сесть и подойтут, или нужно заглянуть и попросить меню, или как?", - привел примеры Парфенов в интервью "Эху Москвы", разведя руками.

По его мнению, президент должен лучше чувствовать реальность и повседневные стандарты, успевшие стать нормой, а если это не так, задается риторическим вопросом журналист, то "что он может сказать людям?..".

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