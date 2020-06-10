Удальцов уверен, что московская мэрия "наживалась" на карантине

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов с радостью воспринял снятие 10 июня карантинных мер в Москве и постфактум оценил их скептически, усматривая в помыслах их инициаторов недобросовестность. Ограничения вызывали и вызывают у левого политика "серьезные вопросы".

"Я считаю, что и власть, и Собянин на этом наживались, на этой беде, и политические выгоды в этом искали, и экономические, кто бы что ни говорил. Один факт этого навязывания масок, перчаток, за свой счет, покупайте, по завышенным ценам... Это цинизм, за это по-хорошему надо судить, но судить их, конечно, не будут. После смены власти мы все припомним, кто чем занимался в тяжелые для страны времена", - заявил Удальцов в интервью YouTube-канале "Другое мнение", недовольный также "цифровым рабством" в виде электронных пропусков.

Однако, по словам политика, у президента Владимира Путина "свербит в одном месте" в связи с поправками в Конституцию, и на столичного мэра надавили, чтобы он создал видимость благополучной обстановки в преддверии всенародного голосования.

Мнение том, что карантин в Москве Собянин снял под давлением из администрации президента, высказывал ранее политолог Станислав Белковский.

Отметим, что "Левый фронт" принял решение о бойкоте голосования по поправкам.