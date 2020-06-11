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11:26

На мэра Норильска завели дело о халатности из-за разлива топлива

фото ЗакС политика На мэра Норильска завели дело о халатности из-за разлива топлива

Мэру Норильска Ринату Ахметчину предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) из-за разлива топлива из резервуара ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в группу "Норникель"), сообщается на сайте Следственного комитета.

По версии следствия, Ахметчин был осведомлен о количестве из резервуара топлива, но не принял должных мер по реагированию на чрезвычайную ситуацию и устранение ее последствий. В том числе, он не организовал контроль за состоянием окружающей среды, не создал оперативный штаб, не спрогнозировал развитие и последствий аварии.

Авария на ТЭЦ произошла 29 мая. Из-за разгермитизации топливного бака в почву и реки Норильска попали более 21 тысяч тонн солярки. 3 июня в районе аварии ввели режим ЧС, в итоге возбуждено четыре уголовых дела, арестован начальник цеха ТЭЦ Вячеслав Старостин по обвинению в халатности, а также три топ-менеджера: директор Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов.

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