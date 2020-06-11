"Заминировавший" КС РФ из-за депрессии петербуржец осуждён на 7 месяцев колонии

Октябрьский райсуд Петербурга назначил семь месяцев колонии петербуржцу Виктору Николаеву, обвиняемому в лжеминировании Конституционного суда, уведомляет объединенная пресс-служба городских судов.

"Освобожден по отбытию", - отчитались в департаменте.

Отвечая на вопрос о дальнейших планах на жизнь, Николаев сообщил, что встать на путь исправления ему помогут родственники.

Напомним, 17 января текущего года раздосадованный просмотром послания Владимира Путина Федеральному собранию петербуржец "впал в депрессию" и от отчаяния решил посетить КС РФ с целью консультации. Оказавшись на Сенатской площади, Николаев зашел в приемную суда и попросил рассказать ему о соблюдении прав и свобод граждан РФ. Мужчине выдали брошюру и велели уходить. Не удовлетворившись ответом, он решил оставить сообщение о бомбе.

Вину в содеянном Николаев, раскаявшись, признал.