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13:53

Петербургские школы вернутся к работе в очном режиме с 1 сентября

фото ЗакС политика Петербургские школы вернутся к работе в очном режиме с 1 сентября

В Петербурге с 1 сентября образовательные учреждения начнут работать в очном режиме с соблюдением правил санитарной безопасности, заявил губернатор Александр Беглов на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Ожидается, что в школах будут проводить генеральную уборку и дезинфекцию перед открытием, ежедневно бесконтактно измерять температуру учителей и учащихся, на входе в здание, в санузлах и пищеблоках установят дозаторы с дезинфицирующими средствами, также в школах откажутся от проведений массовых мероприятий. Для сокращения количество контактов за классами или группами закрепят отдельные помещения.

Подготовить школы к новому учебному году планируется к 15 августа. Беглов сообщил, что меры будут зависеть от эпидемической ситуации, и Смольный ведет совместную работу с Роспотребнадзором.

Ожидается, что останутся в силе уже принятые решение. Так, учащиеся 1-4 классов будут получать бесплатное питание, а классные руководители – доплаты в 5 тысяч рублей.

На 11 июня в Петербурге известно о почти 20 тысячах случаях заражения коронавирусом.


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