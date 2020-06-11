Суд арестовал зараженного коронавирусом директора "МЭС Северо-Запад" по делу о взятке

Приморский суд Петербурга арестовал директора по развитию компании "МЭС Северо-Запад" Юрия Деревенчука по делу о покушении на взятку, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

По версии следствия, Деревенчук вступил в сговор с начальником отдела по договорам Леонидом Серебряковым для получения взятки в 100 млн рублей за согласование сделки по присоединению "НОВАТЕК — Усть-Луга" к электроподстанции "Слободка", которая принадлежит АО "Усть-Луга Ойл". В противном случае они угрожали не согласовать сделку.

В отношении Деревенчука дело рассматривается по ч.3 ст.30 - ч.6 ст.290 УК РФ (покушение на взятку в особо крупном размере). Он возражал против ареста, пояснив, что не намерен скрываться и болен коронавирусной инфекцией. Деревенчук просил поместить его под домашний арест, залог или запрет определенных действий, но суд отправил его в СИЗО до 8 августа.