Петербуржец пожаловался Роспотребнадзору на вечеринки на улице Рубинштейна

В региональное управление Роспотребнадзора поступила жалоба на массовые досуговые мероприятия, которые в обход установленных в городе "коронавирусных" ограничений практически еженощно проводятся на улице Рубинштейна, передает РИА "Новости".

Отмечается, что заявление подал местный житель ещё 1 июня: в частности, он указал, что ещё с марта вечеринки устраиваются в арендованном зале одного из локальных заведений. Обратившийся отметил, что посетители пренебрегают всеми "антивирусными" правилами, не соблюдая социальную дистанцию, не надевая маски и перчатки.

Роспотребнадзор принял заявление в работу.

Ранее жители улицы Рубинштейна уже жаловались, что владельцы местных баров и кафе раньше времени стали открывать свои заведения, устанавливая на воздухе открытые террасы и столики.

Напомним, коронавирусную инфекцию выявили у почти 20 тысяч петербуржцев.