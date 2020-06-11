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17:25

Власти Калининградской области выделили 100 млн рублей на поддержку рестораторов

фото ЗакС политика Власти Калининградской области выделили 100 млн рублей на поддержку рестораторов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов распорядился выделить порядка 100 млн рублей на поддержку владельцев малого ресторанного бизнеса, известили в пресс-службе регионального правительства.

"Условия новой программы в ближайшее время представит региональное Министерство по культуре и туризму", - уточнили чиновники.

По информации "РБК Калининград", сфера общепита в регионе во время режима самоизоляции была задействована лишь на 7-8% от нормы, выручки рестораторов критически упали, многие вынуждены были закрыться.

Как и в других субъектах РФ, на сегодняшний день местным кафетериям и ресторанам разрешено работать на доставку и на вынос. Летним верандам можно будет открыться начиная с 15 июня - но только в случае благоприятной эпидемиологической обстановки.

COVID-19 выявлен у 1946 обитателей Калининградской области, скончались 34 человека.

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