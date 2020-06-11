"Левада-центр": Путин и Навальный больше других вдохновляют россиян

Среди известных современников россиян вдохновляют чаще всего своим примером и гражданской позицией президент Владимир Путин и политик Алексей Навальный, следует из результатов опроса "Левада-центра".

Было опрошено 1608 совершеннолетних россиян в конце апреля. Из них 8% заявили, что их вдохновляет Путин. 4% сообщили, что их вдохновляет Навальный, 3% высказались за министра обороны Сергея Шойгу, 2% - за лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Также россияне называли имена Михаила Мишустина, Ильи Яшина, Чулпан Хаматовой, Константина Хабенского, Михаила Ходорковского, Юрия Дудя, Егора Жукова, Леонида Рошаля и других.

Выяснилось, что Путин лидирует в трех возрастных категориях респондентов из четырех. При этом граждане 40-54 лет чаще называли Навального, чем президента. Дудь и Яшин вошли в первую тройку самых вдохновляющих персон для молодых россиян 18-24 лет.