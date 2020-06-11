"Алые паруса" в 2020 году пройдут с концертом, но без зрителей

Праздник выпускников "Алые паруса" в 2020 году пройдет с концертом и проходом парусника, рассказал ЗАКС.Ру режиссер мероприятия Василий Бархатов. Он уточнил, что присутствие зрителей на празднике не предполагается - концерт будут транслировать по телевидению и в интернете.

Режиссер сообщил, что для мероприятия уже готовят декорации и видеоконтент. Также планируется проведение репетиций для съемок с 19 по 27 июня, рассказал Бархатов. По его словам, сам концерт пройдет вживую

- И сцена будет, и парусник - все будет. И все будет именно в тот день, и в живую, но несколько хитрее и сложнее, - сказал режиссер.

Он не поделился подробностями о содержании шоу, отметив, что в ближайшее время должна появиться официальная информация о празднике.

Ранее Министерство просвещения России упомянуло, что "Алые паруса" станут завершением всероссийского "Выпускного вечера", который пройдет в онлайн-формате 27 июня. Власти Петербурга официально о проведении или отмене мероприятия не сообщали.

София Саттарова