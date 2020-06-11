Минкульт планирует возобновить концерты в России осенью

Концерты в России могут возобновиться в сентябре, в ближайшее время будут подготовлены рекомендации по проведению репетиций, сообщили в Минкульте.

По словам замглавы Минкульта Аллы Маниловой, в Роспотребнадзор не ранее августа направят требования по рассадке зрителей, а требования к репетициям согласуют уже в ближайшее время. На заседании рабочей группы по поддержке учреждений культуры во время эпидемии коронавируса были одобрены предложения, подготовленные Московской филармонией с учетом мнения профессионального музыкального сообщества, их возьмут за основу при подготовке материалов в Роспотребнадзор.

В документе указано, что концерты возобновятся ориентировочно в сентябре. В нем также будут содержаться требования по дезинфекции залов и рабочих помещений, по разведению встречных потоков людей внутри учреждения, в том числе для сотрудников во время репетиций.

Концерты, как и другие массовые и досуговые мероприятия, оказались под запретом в марте из-за эпидемии коронавируса.