Собянин призвал москвичей не ходить на парад Победы и остаться дома в праздники

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в День России 12 июня и день проведения парада Победы 24 июня не планируется массовых мероприятий и призвал москвичей остаться дома, передает "Интерфакс".

"Да, официальные мероприятия будут проводиться и 12-го и в день парада. Но лучше это посмотреть по телевизору. Но никакой массовки, зрителей там не должно быть", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

В Москве с 9 июня досрочно был отменен режим самоизоляции, введенный в марте из-за эпидемии коронавируса. Уже открыты салоны красоты и ветклиники, вскоре откроются московские музеи, а затем – фитнес-клубы и бассейны.