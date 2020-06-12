На стройке СКК пострадал рабочий: СМИ пишут, в больницу попал 18-летний юноша

Минувшим вечером во время работ по демонтажу на стройплощадке СКК пострадал ремонтник: об инциденте поведал в беседе с "Фонтанкой" глава компании-генподрядчика "Прайд" Антон Шевченко. "Бумага" также подтверждает данное обстоятельство, ссылаясь на заявление концессионера комплекса "СКА Арена".

Шевченко рассказал, что пострадавший является сотрудником субподрядной организации "Балтийский синдикат". По его уверению, жизни рабочего ничего не угрожает, однако обстоятельствами произошедшего он не поделился.

Не указывая источник, "Фонтанка" утверждает, что потерпевшим является 18-летний юноша, на которого упала свая, сломав ему позвоночник и челюсть. Якобы он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Напомним также, 31 января СКК обрушился во время работ по демонтажу. Тогда погиб один рабочий.